Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a venerdì 21 Febbraio: torna il maltempo su gran parte delle Regioni

Il tempo previsto sull’Italia per dopodomani, lunedì 17 febbraio, e per i successivi quattro giorni.

Lunedì 17/02/20. Nord: estesa nuvolosità bassa in pianura padana sulla Liguria, con deboli piovaschi sparsi, leggermente più intensi su quest’ultima regione, in diradamento serale sull’area pianeggiante del Piemonte. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità compatta sull’area alpina, con nevicate oltre i 1.500 metri. Al primo mattino e dopo il tramonto foschie dense o locali banchi di nebbia in pianura padana. Centro e Sardegna: iniziali addensamenti compatti sulla Toscana centrosettentrionale, con deboli piovaschi sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Centro. Dalla seconda parte della mattinata estensione della nuvolosità compatta anche al resto della Toscana, Umbria e alto Lazio.

Sud e Sicilia: cielo inizialmente poco nuvoloso o velato, con aumento della nuvolosità bassa dal pomeriggio su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, ma senza fenomeni precipitativi associati. Temperature: minime in aumento in pianura padana, liguria, toscana centrosettentrionale ed area appenninica, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento sulla costiera romagnola, regioni adriatiche e ioniche peninsulari, in diminuzione sul resto della pianura padana, stazionarie sul resto del Paese. Venti: deboli variabili al nord, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali lungo l’area alpina; da deboli a moderati meridionali sulla liguria; deboli meridionali sul resto del Paese. Mari: mosso il mar Ligure; da poco mossi a mossi il mare e canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e lo Ionio; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

Martedì 18 febbraio: molte nubi sulla pianura padana centrorientale e sulle aree costiere tirreniche peninsulari, con deboli piovaschi sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dalla serata estensione della nuvolosità compatta anche al resto delle regioni tirreniche peninsulari e sulla Liguria.

Mercoledì 19 febbraio: molte nubi sulle regioni centrorientali del nord e al centro-sud, con piogge o rovesci, da sparsi a diffusi, dalla seconda parte della mattinata e nevicate sparse, dapprima lungo l’area alpina e dalla serata anche sui rilievi abruzzesi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità anche sul resto del nord e Toscana, in estensione serale anche alle aree costiere del Lazio.

Giovedì 20 e venerdì 21 febbraio: al mattino ancora molte nubi sulle regioni centrali adriatiche e al sud, con piogge o rovesci, da sparsi a diffusi; bel tempo sul resto del Paese. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità bassa, con in serata cielo da poco a parzialmente nuvoloso al sud, con al più locali deboli piovaschi su Sicilia tirrenica e Calabria meridionale, e bel tempo sul resto del Paese. Nella mattinata di venerdì, addensamenti compatti lungo i rilievi alpini confinali, con deboli nevicate associate, e bel tempo sul resto del Paese.