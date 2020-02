Previsioni Meteo Lombardia: domani precipitazioni deboli ed intermittenti

“Si avvicina poi all’Europa centrale una perturbazione che richiama correnti meridionali più umide sulla regione: nel corso di lunedì sono attese precipitazioni deboli ed intermittenti, più persistenti su Appennino e pianura occidentale. Martedì e mercoledì qualche piovasco possibile su fascia prealpina e settori orientali della regione, in un contesto di cielo irregolarmente nuvoloso, con tuttavia ampie schiarite, soprattutto martedì sui settori occidentali. Successivamente è probabile che vadano nuovamente ad instaurarsi condizioni stabili grazie all’espansione di un’area di alta pressione di matrice atlantica“: queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso, con irregolari schiarite sulle Alpi fino a metà giornata; nuvolosità in progressiva attenuazione da ovest in tarda serata.

Precipitazioni: deboli e discontinue soprattutto sul Pavese e la pianura occidentale; in serata deboli a tratti anche sui rilievi alpini e prealpini. Nevischio o debole neve oltre 1500-1700 metri.

Temperature: minime in moderato o forte aumento, massime in calo, ad eccezione della pianura orientale. In pianura valori minimi attorno a 7 °C, massimi attorno a 12 °C, con valori più elevati sul Mantovano.

Zero termico: inizialmente intorno a 3800 metri, in calo dalle ore centrali sino a 1800-2000m.

Venti: in pianura deboli prevalentemente da ovest, in montagna moderati dai quadranti occidentali (Prealpi orientali) e meridionali (Appennino, Alpi).

Martedì 18 fino a metà giornata per lo più sereno su Alpi e settori occidentali, nuvoloso altrove; dal pomeriggio nuvolosità irregolare diffusa.

Precipitazioni: nella prima metà della giornata deboli a tratti sulla parte più meridionale dell’Oltrepò Pavese, al pomeriggio isolati piovaschi sulla fascia prealpina.

Temperature: minime in calo, più marcato in montagna, massime in aumento.

Zero termico: intorno a 2200 metri su pianura ed Appennino, a 1800 metri su Alpi e Prealpi.

Venti: in pianura deboli, dapprima dai quadranti occidentali, in successiva rotazione da est; in montagna moderati da nord, in attenuazione dal pomeriggio.

Mercoledì cielo inizialmente nuvoloso su buona parte della regione, con schiarite a partire da nord nel corso del pomeriggio. Bassa probabilità di deboli precipitazioni fino al pomeriggio, soprattutto sui settori orientali della regione. Temperature minime in leggero aumento, massime in calo. Giovedì cielo sereno, con nebbia o foschia al mattino sulla pianura. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime stazionarie.