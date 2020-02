Previsioni Meteo Lombardia: tempo ancora mite, lunedì deboli piogge

Tempo quasi primaverile ancora per qualche giorno in Italia, ma da mercoledì è in arrivo un nucleo di aria fredda proveniente da nord-ovest, che determinerà un rinforzo dei venti e un aumento dell’instabilità su parte del nostro Paese. Per quanto riguarda la Lombardia, le previsioni meteo dell’Arpa prevedono un fine settimana con tempo stabile e temperature relativamente miti. Una perturbazione porterà lunedì piogge deboli ed intermittenti, in particolare su Appennino e pianura occidentale. Martedì e mercoledì qualche piovasco è ancora possibile, per poi lasciare spazio a un clima soleggiato con temperature massime, tuttavia, in calo. Domani è previsto sole, con minime in pianura comprese tra +1°C e +4°C, massime tra +11°C e +14°C.