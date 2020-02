Previsioni Meteo Lombardia: torna il freddo, piogge e nuvole fino a martedì

“Una vasta area depressionaria, in approfondimento sull’Europa centrale, convoglia alternativamente sulla regione flussi umidi occidentali almeno sino a inizio della settimana prossima, determinando così condizioni perturbate alternate a temporanei miglioramenti, questi più consistenti nelle ore centrali di domenica. Lunedì pomeriggio l’approfondimento di tale area depressionaria sul Mediterraneo favorirà intensi flussi umidi sulla regione con conseguenti precipitazioni diffuse ed abbondanti sino alle prime ore di martedì. Da martedì mattina lo spostamento verso est dell’asse di tale depressione favorirà flussi più asciutti dai quadranti settentrionali e un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche almeno sino a giovedì“: sono le previsioni meteo di Arpa Lombardia.

Domani nuvolosità estesa nella prima parte della giornata, nel pomeriggio nuvolosità in attenuazione con schiarite irregolari, nuovo aumento in serata a partire da ovest.

Precipitazioni: al mattino residue deboli, da sparse a diffuse, più insistenti sui settori orientali e Alpi di confine, sporadiche in serata, più probabili su fascia prealpina. Neve oltre 800-1000 metri.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in leggero aumento. In Pianura minime tra 4 e 7 °C, massime tra 9 e 15 °C.

Zero termico: a nord intorno a 1000-1400 metri, in aumento nelle ore centrali, quindi in serata tra 1200-1600 metri, a sud tra 1800 e 2000 metri.

Venti: in pianura deboli, tendenzialmente dai settori occidentali, in montagna deboli o moderati dai quadranti meridionali, raffiche forti sulle creste.