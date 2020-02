Previsioni Meteo Marche: temperature in discesa

“Forti venti nord-orientali continueranno a far entrare aria fredda di origine balcanica con deboli fenomeni associati, forti raffiche e mare molto mosso“: è quanto emerge dalle previsioni meteo del Centro funzionale multirischi della Regione Marche.

Oggi cielo irregolarmente nuvoloso per nubi cumuliformi in ingresso dal mare, con maggiori addensamenti sul settore centro-meridionale

Precipitazioni: rovesci sparsi, in particolare sul settore centro-meridionale, nevosi sopra i 700m

Temperature: in diminuzione

Venti: forti nord-orientali con raffiche fino a burrasca forte

Mare: molto mosso o agitato in serata

Fenomeni Particolari: possibilità di mareggiate

Domani sereno o poco nuvoloso per cumuli di bel tempo

Precipitazioni: assenti

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione

Venti: nord-orientali inizialmente di vento teso con raffiche fino a burrasca, intensità in calo fino a vento moderato e disposizione da sud-ovest

Mare: da molto mosso a mosso

Fenomeni Particolari: possibilità di mareggiate nella prima parte della giornata