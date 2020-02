Previsioni Meteo Marzo, forti piogge da subito: primo ciclone tra Domenica 1 e Martedì 3, ecco le zone più colpite

Previsioni Meteo Marzo – Conferme e senza molti equivoci da parte dei modelli, circa il peggioramento del tempo, oramai annunciato da giorni, con l’avvento del mese di marzo. Nubi e piogge arriveranno anche prima, in questo ultimo scorcio di febbraio, ma è con l’arrivo del nuovo mese che si propone un’azione atlantica umida e instabile, spesso perturbata, piuttosto ostinata e soprattutto duratura, potrebbe protrarsi per diversi giorni. Intanto si partirà subito con l’affondo di un incisivo vortice instabile che, dal Regno Unito, attraverso la Francia, si tufferà sul Mediterraneo centro-occidentale. Tra il 2 e il 3 marzo è previsto scavarsi una profonda bassa pressione in prossimità della Corsica, Sardegna poi in evoluzione verso Sud. Intorno a essa ruoteranno intensi fronti perturbati dai settori meridionali, cui faranno seguito altri a carattere un po’ più freddo provenienti dall’Atlantico.

I primi 2-3 giorni del mese, saranno all’insegna delle piogge diffuse e ricorrenti, spesso anche forti su molte regioni. Nell’immagine precipitazioni allegata, abbiamo evidenziato con simboli la presenza di precipitazioni in lungo e in largo sulla penisola. Tuttavia, abbiamo cerchiato con linee tratteggiate in bianco le aree dove le precipitazioni saranno più intense e continue e spesso anche a carattere di forte intensità. Si tratta essenzialmente della Liguria, soprattutto di Levante, dell’alta Toscana, del Friuli Venezia Giulia, del Nord Veneto; molte nubi e piogge anche sul medio Tirreno, tra la Toscana meridionale e il Lazio tutto; rovesci e piogge ricorrenti sulla Sardegna e sulla Corsica, diffusi anche sulla Campania e sulla Calabria tirrenica, specie più settentrionale, Cosentino. Su molte di queste aree ci saranno accumuli nei primi 2-3 giorni del mese spesso tra un 30/40/50 mm, ma anche fino a 80-90-100 e passa mm, specie tra il Levante Ligure e l’ alta Toscana, localmente al Centro, tra Lazio e Abruzzo. Precipitazioni presenti senz’altro anche sul resto d’Italia, spesso moderate su Campania e Nord Calabria, un po’ più deboli e irregolari sulle regioni adriatiche un po’ tutte, anche su quella ioniche e sulla Sicilia. Da rilevare, infine, le nevicate frequenti sui settori alpini, fino a quote medio-basse, per aria un po’ più fredda su questi settori. Locali nevicate in Appennino, ma a quote medio-alte, secondo i dati attuali, poiché sulle aree centro meridionali prevarranno correnti più miti da Ovest e da Sud.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione per la fase instabile o spesso perturbata attesa per i primi giorni di marzo ma anche per tutta la prima decade del mese, apportando aggiornamenti quotidiani sulla base di dati via via acquisiti.