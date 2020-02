Previsioni Meteo per la prossima settimana, il paradosso del maltempo con l’Anticiclone

Previsioni Meteo – Se c’è un dato piuttosto certo nella circolazione generale a scala euro-mediterranea nel corso dei prossimi giorni, esso sarà la presenza dell’anticiclone. Su questo non ci sono dubbi. I modelli sono inequivocabili circa la sua nuova affermazione anche cospicua in termini strutturali, già da queste ore, ma ancor più nel corso del weekend e per inizio settimana prossima. Verrebbe facile dedurre, quindi, condizioni di bel tempo, stabilità e anche con clima primaverile ovunque. Senz’altro sarà così per gran parte d’Italia, ma ci saranno delle eccezioni. Eccezioni derivanti dalla peculiarità tipica dal nostro clima mediterraneo, anche in presenza di una figura anticiclonica.

Nel corso dei prossimi giorni, l’alta pressione si porrà con i massimi proprio sul Mediterraneo centrale dove si raggiungeranno circa 580 decametri geo-potenziali alla quota convenzionale di 5000 m e diffusamente 1024/1026/1028 hpa a livello del mare. Una figura stabilizzante, quindi, assolutamente ben strutturata e con valori quasi estivi, ma essa non sarà garanzia si bel tempo ovunque. Le correnti orarie, infatti, indotte dalla circolazione anticiclonica, faranno si che l’aria si muova dai settori occidentali o sudoccidentali verso quelli orientali o di Nord Est, intorno ai massimi di pressione più o meno posizionati tra l’Italia, il medio Tirreno, la Sardegna e le Baleari. In questo movimento, le correnti, seppur non instabili, acquisteranno un po’ di umidità sorvolando la superficie marina occidentale del nostro bacino e quando esse giungeranno in prossimità del Golfo Ligure, la particolare configurazione orografica del Golfo stesso, imprimerà loro un certo movimento rotatorio. Esse, per di più, impatteranno subito verso i rilievi delle coste liguri e ciò darà ulteriore slancio verticale alle correnti umide. Insomma, per fattori del tutto peculiari e relativi al microclima e all’orografia dell’alto Tirreno, ci saranno condizioni per condensazioni proprio su quei settori.

Infatti, a iniziare la domenica pomeriggio-sera e ancora più per inizio settimana, nubi basse via via sempre più intense andranno sviluppandosi sul Golfo Ligure e poi si estenderanno anche a diverse aree interne settentrionali, come il Sud Est Piemonte, il Centro Sud della Lombardia, localmente l’Emilia, il Nord della Toscana e nubi basse con nebbia andranno a interessare tutta la Pianura Padana, fino al Veneto e alla Venezia Giulia, su queste ultime aree, anche per la complicità dell’irraggiamento notturno.

Insomma fase anticiclonica di cui non si accorgeranno proprio tutte queste aree citate e soprattutto la Liguria e i primi rilievi dell’Appennino settentrionale verso il Golfo Ligure, dove i cieli saranno in prevalenza coperti e dove ci saranno anche piogge diffuse, localmente persino moderate per qualche fase. Infatti, secondo alcune proiezioni (riferimento immagine precipitazioni), da domenica e fino a mercoledì 18, si potranno accumulare anche fino a 20 mm di pioggia e oltre, soprattutto sulla Liguria, e il tutto in un contesto dichiaratamente anticiclonico.

Naturalmente sul resto del Paese, dove questi fattori contingenti di umidità bassa e favore di correnti non saranno presenti, il tempo sarà stabile, in prevalenza soleggiato e primaverile, salvo nubi basse con cieli più irregolarmente nuvolosi anche sulle aree centro settentrionali tirreniche, specie in prossimità delle coste.