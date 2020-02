Previsioni Meteo Piemonte: vento in montagna e anticiclone, continua il periodo della siccità

In Piemonte continua il lungo periodo senza piogge e con temperature sopra la norma. E oggi il vento è stato di nuovo protagonista nel meteo piemontese, con raffiche a 123 km/h nel Gran Paradiso, 120 km/h in alta Valle di Susa, 85 km/h in Valle Pellice. Il foehn si è nuovamente spinto in pianura, superando i 40 kmh a Rivoli (Torino).

Nei prossimi giorni l’anticiclone delle Azzorre garantirà su tutta la regione tempo stabile, con temperature fino a +20°C. Solo all’inizio di marzo potrebbe tornare qualche debole perturbazione. La situazione della neve misurata dalle stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è “decisamente deficitaria” sotto i 1500 metri.