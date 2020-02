Previsioni Meteo Primavera 2020, la tendenza stagionale di AccuWeather: caldo esagerato in tutt’Europa, tanta pioggia tra Italia e Balcani

Previsioni Meteo Primavera – L’inverno 2019-2020 è stato anonimo nella maggior parte dell’Europa e la diffusa mancanza di aria fredda sul Vecchio Continente continuerà anche in primavera, con gran parte del continente che affronterà un caldo oltre la norma. Molti Paesi europei vedranno condizioni di forte maltempo, siccità e periodi di tempesta da marzo a maggio, secondo la tendenza stagionale di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense che dal 1962 fornisce previsioni meteo estremamente precise su ogni parte del mondo. Ecco i dettagli delle loro previsioni stagionali per l’Europa.

Il caldo non molla la presa sull’Europa

Dopo un inverno praticamente privo di condizioni invernali durature, questa tendenza è destinata a continuare anche in primavera sull’Europa. Anche se nel complesso, sul continente sono previste temperature nella norma o leggermente al di sopra, gli episodi più frequenti e più duraturi di caldo saranno avvertiti dalla Penisola Iberica alla Germania e alle parti meridionali del Regno Unito. Il caldo frequente sarà accompagnato da sole abbondante, che permetterà di trascorrere più tempo all’aperto rispetto agli anni passati. “Coloro che trascorreranno più tempo all’aperto dovranno sopportare un inizio precoce della stagione delle allergie, poiché il caldo prolungato provoca un germogliamento precoce e un aumento del polline”, sostiene Tyler Roys, meteorologo di AccuWeather.

Il caldo potrebbe trasformarsi in calore intenso prima della fine della stagione. “Mi aspetto che parti del Portogallo e della Spagna a tratti si sentiranno più come in estate nel mese di maggio. Le località interne possono aspettarsi molteplici giorni con temperature vicine o sopra i +32°C”, aggiunge Roys. Le località più calde in Spagna potrebbero avere temperature di +38°C alla fine di maggio o all’inizio di giugno. A Londra, le massime probabilmente raggiungeranno i +27°C prima della fine di maggio. “Le massime potrebbero salire fino a +30°C da Parigi a Berlino durante la seconda metà di maggio”, spiega Alan Reppert, meteorologo di AccuWeather.

Inizio della primavera con pioggia tra Italia e Balcani

Uno dei pochi settori dell’Europa che dovrebbe avere valori di precipitazioni normali o leggermente sopra la norma nel corso della primavera è la Penisola Balcanica. La parte più piovosa della stagione è attesa da marzo ad inizio aprile, quando le tempeste che affonderanno verso sud dalla Russia orientale e attraverseranno il Mediterraneo porteranno round di pioggia. Le alluvioni localizzate saranno un problema, tuttavia la pioggia sarà benefica in vista dei mesi estivi che potrebbero essere più asciutti del normale. Saranno possibili anche nevicate ad alta quota nel mese di marzo. Qualsiasi sistema di tempesta che attraverserà l’area tra fine aprile e maggio, avrà un rischio maggiore di produrre forti temporali. Queste tempeste creeranno il rischio di alluvioni lampo e venti distruttivi.

Una tendenza verso condizioni più asciutte è prevista per la seconda metà della stagione, insieme a temperature oltre la norma dall’Italia alla Romania e alla Grecia.

Forte maltempo minaccia Francia e Polonia con venti distruttivi e grandine

Anche se alcuni accoglieranno favorevolmente il caldo in primavera, il calore aumenta il rischio di forte maltempo. In generale, è prevista una primavera umida e tempestosa, ma quando tempeste occasionali si sposteranno sull’Europa centrale e occidentale, ci sarà un maggior rischio di forte maltempo. Le località dalla Francia al Belgio, ai Paesi Bassi, alla Germania e alla Polonia nordoccidentale saranno esposte al rischio maggiore di violenti temporali.

Venti distruttivi, grandine e alluvioni lampo saranno i rischi più probabili, ma alcune delle tempeste più forti potrebbero produrre anche tornado. I forti venti potrebbero provocare anche notevoli alterazioni della circolazione e blackout. Questo rischio sarà massimo da Parigi a Berlino durante i mesi di aprile e maggio. “Una cosa positiva delle occasionali tempeste sarà la pioggia che contribuisce all’umidità del suolo e impedisce anche il calo dei livelli dei fiumi in vista dei mesi estivi”, spiega Roys. Tuttavia, i forti temporali possono rappresentare un pericolo per le colture sotto forma di alluvioni e venti distruttivi.

Timori di siccità per una primavera asciutta nell’Europa orientale

Il caldo dovrebbe prevalere per tutta la stagione dalla Polonia agli stati baltici, alla Bielorussia e all’Ucraina. Sono possibili molteplici giorni con temperature pari o superiori a +27°C da Varsavia a Minsk e Kiev durante il mese di maggio. Anche le località in Lituania, Lettonia ed Estonia vivranno temperature ben al di sopra della media per lunghi periodi di tempo da marzo a maggio. Condizioni asciutte accompagneranno il caldo frequente. Dopo un inverno mite e più asciutto del normale, queste aree saranno esposte ad un rischio maggiore di condizioni di siccità con il prosieguo della stagione. Questo potrebbe trasformarsi in una grave siccità nei mesi estivi, se le precipitazioni resteranno scarse per tutta la stagione.