Previsioni Meteo, la tendenza fino a metà Febbraio: l’Anticiclone si alternerà a disturbi di origine atlantica

Previsioni Meteo – La circolazione atmosferica nei prossimi 15 giorni, non presenterà azioni degne di particolare rilievo. Assorbito il cavo d’onda artico entro il 7/8 febbraio, tornerà a prevalere un flusso atlantico, talora a componenti anticiclonica, quindi con giornate stabili e anche ampiamente soleggiate, semmai con nubi basse e nebbie su qualche settore, talaltra con infiltrazioni umide atlantiche e occasioni per qualche pioggia. Insomma non si vedono neanche a lunga distanza particolari ondulazioni perturbate, ancorché fredde. Probabilmente nella fase tra l’11 e il 15 del mese, le infiltrazioni umide atlantiche potrebbero essere più ricorrenti e magari con nubi irregolari e qualche pioggia più diffusa. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta fino al 17 febbraio.

Previsioni Meteo, la tendenza tra il 7 e il 10 febbraio

Per la frase di riferimento, è bene visibile dall’immagine allegata, come il cavo depressionario freddo e instabile in azione nei giorni precedenti, si sia allontanato verso la Turchia e il Mediterraneo orientale. Al suo seguito, condizioni di alta pressione investirebbero tutto il Paese, portando giornate stabili e anche ampiamente soleggiate. Un maggiore soleggiamento potrebbe essere favorito da una circolazione, soprattutto a inizio periodo, più settentrionale, quindi ancora abbastanza fresca e cieli più puliti. Solo sulle aree estreme meridionali e del basso Adriatico, andrebbero computati ancora venti sostenuti settentrionali più freddi, ma in attenuazione anche su questi settori. La temperatura sarebbe in generale aumento, meno apprezzabile al Sud e sul medio-basso Adriatico, di più sul Nord Italia. Alta pressione più schietta e un po’ su tutto il Paese verso metà fine periodo.

Previsioni Meteo, la tendenza tra l’11 e il 14 febbraio

La circolazione continuerebbe a essere caratterizzata mediamente da un flusso occidentale. Anche in questo caso costituito da un misto di alta pressione e correnti più umide nordatlantiche. Magari inizialmente potrebbe continuare a prevalere una certa stabilità ma, via via, soprattutto verso metà e poi anche fine periodo, le infiltrazioni umide nordatlantiche potrebbero prevalere e di conseguenza potrebbe esserci un aumento generalizzato della nuvolosità su buona parte dei settori associata anche a qualche precipitazione. Le aree più esposte a possibili fenomeni potrebbero essere quelle Alpine in genere, specie versanti Nord e esteri, e i settori tirrenici un po’ tutti, anche le relative aree appenniniche. Meno nubi e meno fenomeni probabilmente sulle aree adriatiche in genere. Le temperature sono previste in più apprezzabile aumento, ma su valori sostanzialmente tipici del periodo o solo localmente un po’ oltre.

Previsioni Meteo, la tendenza tra il 15 e il 17 febbraio

Poche variazioni rispetto alla fase precedente. La circolazione si manterrebbe sostanzialmente statica, ancora con una certa alternanza tra fasi anticicloniche più schiette ed altre con infiltrazioni atlantiche e rischio di più nubi e locali piogge. Rispetto alla direzione delle correnti instabili atlantiche, ancora una volta i settori più esposti a possibili addensamenti e a locali precipitazioni sarebbero quelli Alpini, quelli tirrenici e appenninici occidentali. Il quadro termico continuerebbe a oscillare su valori intorno alle medie stagionali, ma non fredde e, quindi, con eventuali episodi di neve a quote medie o medio-alte.