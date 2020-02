Previsioni Meteo Toscana: crollo termico con massime sui 10-12°C

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino a sabato 8 febbraio.

Oggi parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibilità di locali, brevi, rovesci nel pomeriggio sulle province di Siena Arezzo e Grosseto. Ampie schiarite in mattinata sulla costa centro-settentrionale. Sereno ovunque dal tardo pomeriggio e in serata.

Venti: moderati o forti occidentali, in particolare sulla costa centro-meridionale, sui crinali appenninici e sulle relative zone sottovento; tendenza a disporsi a Maestrale nel pomeriggio.

Mari: molto mossi o agitati, in particolare sulla costa centrale e meridionale.

Temperature: stazionarie. In calo dalla sera.

Domani generalmente sereno o poco nuvoloso.

Venti: moderati o forti settentrionali in attenuazione dalla sera.

Mari: mossi lungo la costa, molto mossi al largo.

Temperature: in sensibile diminuzione, in particolare in montagna. Locali gelate mattutine nelle valli interne più riparate dai venti settentrionali.

Giovedì 6 sereno o velato.

Venti: deboli da nord con raffiche sulle zone meridionali; deboli variabili in serata.

Mari: poco mossi, temporaneamente mossi al largo.

Temperature: in ulteriore calo, in particolare nei valori minimi con diffuse gelate mattutine nelle zone interne di pianura. Massime intorno a 10-12 gradi.

Venerdì 7 parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti di tipo basso sulle zone costiere in estensione nel corso del pomeriggio anche alle zone interne.

Venti: deboli da sud-ovest.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento.

Sabato 8 parzialmente nuvoloso.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in sensibile aumento, massime stazionarie.