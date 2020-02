Previsioni Meteo Toscana: domani nuvoloso con locali piogge

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso sulle province settentrionali, con tendenza alle schiarite, poco nuvoloso su quelle meridionali.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi da sud/sud-est lungo la costa e in Arcipelago.

Mari: mossi.

Temperature: in aumento, con punte di 18-19 gradi. Valori ben al di sopra delle medie del periodo.

Domani nuvoloso in mattinata con locali piogge sulle zone settentrionali in particolare sui rilievi; schiarite nel pomeriggio più ampie sulle zone meridionali.

Venti: inizialmente deboli o moderati da sud, tendenti a disporsi da ovest nella seconda parte della giornata con rinforzi in Arcipelago e sui rilievi.

Mari: mossi in aumento a molto mossi.

Temperature: stazionarie o in locale aumento le minime sulle zone meridionali, stazionarie o in lieve calo le massime. Valori superiori alle medie del periodo.

Mercoledì 26 nuvoloso con piogge e rovesci sparsi. Possibili nevicate in Appennino.

Venti: forti occidentali, tendenti a disporsi a Maestrale.

Mari: agitati, probabile forte mareggiata sulla costa centrale.

Temperature: minime stazionarie, massime in deciso calo dal pomeriggio.

Giovedì 27 tendenza all’aumento della nuvolosità.

Venti: deboli o moderati occidentali.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in sensibile calo.

Venerdì 28 nuvoloso, possibili piogge sulle zone interne.

Venti: moderati occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie.