Previsioni Meteo Toscana: domani rovesci e temperature in calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino al 22 febbraio.

Oggi nuvoloso per nubi basse più consistenti sulle zone settentrionali dove sono probabili locali deboli piogge. Fenomeni meno probabili in serata quando sono attese anche ampie schiarite al centro-sud.

Venti: deboli variabili nell’interno; fino a moderati meridionali su costa e Arcipelago in rotazione da nord ovest in serata.

Mari: mossi o localmente poco mossi.

Temperature: massime stazionarie o in aumento nel grossetano.

Domani spiccata variabilità con possibilità di locali rovesci in tarda mattinata sul litorale settentrionale in trasferimento nel pomeriggio nelle zone interne. Quota neve intorno ai 1500 metri. In serata miglioramento con spazio ad ampie zone di sereno.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali, fino a moderati su costa e crinali.

Mari: mossi sul settore settentrionale tendenti a molto mossi, poco mossi altrove tendenti a mossi.

Temperature: in calo.

Giovedì 20 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli o moderati da nord est, tendenti a deboli variabili.

Mari: mossi, tendenti a poco mossi.

Temperature: minime in calo con locali gelate; massime quasi stazionarie.

Venerdì 21 poco nuvoloso salvo locali nubi basse in mattinata.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi, localmente mossi in mattinata.

Temperature: minime in ulteriore calo con gelate sulle pianure e nei fondovalle dell’interno; massime in aumento.

Sabato 22 in prevalenza poco nuvoloso

Venti: deboli variabili

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in ulteriore lieve aumento.