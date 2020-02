Previsioni Meteo Toscana: nubi e possibili piogge il 14 febbraio

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino al 15 febbraio 2020.

Oggi poco nuvoloso con ampie zone di sereno nel corso della prima parte della giornata sulle zone centro meridionali e addensamenti temporaneamente più consistenti sulle zone interne a ridosso dei rilievi appenninici. In serata tendenza a nuovo aumento della nuvolosità.

Venti: da ovest, sud-ovest ancora forti sul litorale centrale, in Arcipelago e sottovento ai versanti appenninici. Da deboli a moderati altrove.

Mari: agitati a nord dell’Elba (fino a molto agitati a largo), molto mossi altrove. Moto ondoso in parziale attenuazione in serata.

Temperature: in ulteriore aumento su valori ben al di sopra delle medie del periodo.

Domani parzialmente nuvoloso o nuvoloso nella prima parte della giornata sulle zone interne centro-settentrionali con addensamenti più consistenti a ridosso dei rilievi, poco nuvoloso altrove; tendenza a ulteriore attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio. Sole prevalente altrove.

Venti: moderati di Libeccio con residui rinforzi su Arcipelago settentrionale e litorale livornese.

Mari: da molto mossi a mossi.

Temperature: in lieve diminuzione, ma sempre su valori al di sopra delle medie del periodo.

Giovedì 13 da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso con tendenza ad ulteriore aumento della copertura in serata. Possibile formazione di nebbie nottetempo e al mattino, più compatte sul Valdarno inferiore e lungo la costa.

Venti: deboli meridionali, fino a moderati di Libeccio lungo la costa settentrionale in serata.

Mari: mossi.

Temperature: minime in ulteriore e sensibile diminuzione con locali gelate nelle valli più interne. Massime stazionarie.

Venerdì 14 inizialmente molto nuvoloso con possibilità di locali piogge sulle province settentrionali, tendenza a rapido miglioramento nel pomeriggio.

Venti: mossi o molto mossi, con moto ondoso in attenuazione dalla sera.

Mari: moderati di Libeccio in attenuazione.

Temperature: minime in sensibile aumento, massime pressoché stazionarie.

Sabato 15 poco nuvoloso con possibili nebbie e nubi basse al mattino sulle vallate.

Venti: deboli variabili.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: stazionarie.