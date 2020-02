Previsioni Meteo Toscana: oggi e domani sereno o poco nuvoloso

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino al 9 Febbraio.

Oggi generalmente sereno o poco nuvoloso per addensamenti nel pomeriggio.

Venti: moderati o forti settentrionali in attenuazione dalla sera.

Mari: mossi lungo la costa, molto mossi al largo.

Temperature: in sensibile diminuzione, in particolare in montagna. Locali gelate mattutine nelle valli interne più riparate dai venti settentrionali.

Domani sereno o velato.

Venti: deboli da nord con raffiche sulle zone meridionali e in Appennino; deboli variabili in serata.

Mari: calmi o poco mossi sottocosta, temporaneamente mossi al largo.

Temperature: in ulteriore calo, in particolare nei valori minimi con diffuse gelate mattutine nelle zone interne di pianura. Massime intorno a 10-12 gradi.

Venerdì 7 poco o parzialmente nuvoloso per occasionali addensamenti di tipo basso sulle zone costiere.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime stazionarie o in lieve aumento. Attese gelate nottetempo e al mattino.

Sabato 8 poco nuvoloso con possibile incremento delle nubi alte da ovest nella seconda parte della giornata.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Domenica 9 parzialmente nuvoloso con possibili deboli precipitazioni a ridosso dell’Appennino.

Venti: deboli meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie.