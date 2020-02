Previsioni Meteo Toscana: possibili piogge da martedì

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso per nubi basse, più consistenti sul centro-nord della regione. Poco nuvoloso o velato in montagna. Ampie schiarite dal pomeriggio sulle province meridionali.

Venti: tra deboli e localmente moderati da ovest, sud-ovest, con rinforzi sui crinali appenninici e sottovento ad essi.

Mari: mossi a nord dell’Elba, poco mossi o localmente mossi altrove.

Temperature: in contenuto calo sulle province centro-settentrionali.

Domani in nottata e al primo mattino nubi basse, a tratti compatte, sulle province settentrionali, ma senza precipitazioni. Sole prevalente in Appennino e sulle restanti zone della regione. Tendenza a temporaneo rasserenamento nel pomeriggio.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi da sud/sud-est lungo la costa e in Arcipelago.

Mari: mossi.

Temperature: in aumento, su valori ben al di sopra delle medie del periodo in special modo in montagna.

Martedì 25 in prevalenza nuvoloso con possibili piogge sui settori di nord ovest, in particolare sui rilievi. Maggiore variabilità nel pomeriggio, quando saranno possibili temporanee schiarite.

Venti: inizialmente deboli o moderati meridionali, tendenti a disporsi da ovest nella seconda parte della giornata con rinforzi in Arcipelago, Appennino e zone sottovento.

Mari: da mossi a molto mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo nei valori massimi. In ulteriore aumento nei valori minimi.

Mercoledì 26 nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, più probabili sulle province centro settentrionali. Possibili nevicate in Appennino.

Venti: forti occidentali, tendenti a disporsi a Maestrale. Possibile burrasca di Ponente nella prima parte della giornata.

Mari: agitati o molto agitati, possibili mareggiare a nord dell’Elba.

Temperature: in sensibile diminuzione dal pomeriggio.

Giovedì 27 variabile. Possibili rovesci nella seconda parte della giornata.

Venti: deboli o moderati occidentali.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in sensibile calo.