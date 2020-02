Previsioni Meteo Toscana: possibili piogge da domenica

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino all’11 febbraio.

Oggi sereno o poco nuvoloso. In serata modesti addensamenti di tipo basso potranno interessare il litorale settentrionale e in parte le pianure del nord della regione.

Venti: deboli occidentali o di direzione variabile.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve aumento in particolare sulle zone montuose e collinari. Sono attese massime intorno ai 13-15 gradi in pianura.

Domani sereno o poco nuvoloso salvo locali nubi basse sulle zone settentrionali. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità alta e stratificata a partire dal mare.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi di Scirocco su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie sulle zone interne con diffuse gelate, in locale aumento sulle zone costiere settentrionali; massime stazionarie o in lieve aumento.

Domenica 9 poco o parzialmente nuvoloso. Addensamenti più consistenti sono attesi nella seconda parte della giornata in particolare sulle zone settentrionali con deboli piogge sparse in particolare sui rilievi. Possibile nevischio sull’Appennino settentrionale oltre i 1400-1500 metri.

Venti: meridionali, deboli nell’interno, moderati su costa e Arcipelago.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Lunedì 10 nuvoloso, possibili piogge sulle zone settentrionali.

Venti: di Libeccio moderati con rinforzi su costa e Arcipelago.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in aumento.

Martedì 11 in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Venti: di Libeccio.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: massime in ulteriore aumento su valori superiori alle medie.