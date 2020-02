Previsioni Meteo: veloce incursione fredda con forte vento di maestrale, qualche pioggia e temperature in calo

Previsioni Meteo – Il bel tempo anticiclonico, in gran parte soleggiato e mite, primaverile, che ha caratterizzato gli ultimi giorni, subirà una battuta d’arresto. A compromettere temporaneamente la performance anticiclonica, saranno correnti nordatlantiche in progressiva penetrazione sul bacino centrale del Mediterraneo a iniziare già dalle prossime ore notturne, per farsi poi via via più incisive nel corso di domani. Per oggi, quindi, a parte le consuete nubi basse e le locali nebbie sulla Pianura Padana e locali addensamenti con qualche pioggia sulla Liguria centro orientale, sulla Toscana settentrionale e sull’Appennino emiliano-romagnolo, ma fenomeni qui già presenti da ieri, altrove il tempo continuerà a essere in prevalenza stabile e soleggiato. Al più potranno aversi dei passaggi nuvolosi su medio-basso Tirreno con locale o temporanea copertura del cielo, ma senza altre conseguenze degne di note o solo qualche piovasco in serata in mare aperto.

Dicevamo, invece, di un tempo che andrebbe peggiorando dalla notte, anzi sulle Prealpi centro-orientali e poi sui settori Alpini, specie più settentrionale e di confine, anche dalla serata di oggi, con nubi decisamente più diffuse su tutto il Centro Nord, ma precipitazioni molto scarse e irregolari, magari qualcuna moderata solo su Alpi e Prealpi centro-orientali.

Dal pomeriggio di domani, e poi nel corso delle ore serali, dovrebbe transitare il nucleo instabile più intenso con nubi più compatte associate a piogge sparse su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e poi via via, in serata, piogge tra Abruzzo, Molise, Nordest Campania e Puglia. Le precipitazioni più intense, specie dal pomeriggio-sera di domani, dovrebbero accadere sulle aree interne abruzzesi, localmente del Nordest Campania e sulla Puglia, qui anche fino a 15-20 mm, colorazione blu più scura. Altrove, precipitazioni più deboli e irregolari mediamente variabili tra qualche mm fino a 7 e 10 mm. Possibili altri accumuli tra 10 e 15 mm anche sulle province toscane di Massa-Carrara e Lucca, specie nel corso di oggi.

Al transito del nucleo subpolare si assocerà anche un sensibile calo termico, soprattutto a iniziare da domani pomeriggio-sera e poi ancora più apprezzabile nella notte verso giovedì e giovedì mattino. Le temperature, rispetto ai valori primaverili degli ultimi giorni, specie di ieri, crolleranno fino anche a 10 °C, soprattutto su Alpi, sul medio-basso Adriatico e sui settori appenninici centro meridionali. Il passaggio instabile produrrà anche locali nevicate, mediamente deboli o solo localmente moderate. La neve potrebbe cadere fino a bassa quota sui settori Alpini, dove il calo termico sara più consistente, con imbiancate o qualche centimetro, fino anche a 8/10 cm in Valle d’Aosta, sulle Alpi Graie nordoccidentali. Sul Nord Appennino, segnatamente sui rilievi toscani-romagnoli, possibile qualche nevicata, essenzialmente nel corso della giornata odierna, però intorno ai 1500 m, perché per oggi quadro termico decisamente più elevato; poi, magari, con qualche addensamento nel corso di domani, ma essenzialmente sui velieri nord-orientali toscani, i fiocchi potrebbero scendere fino a 1300 metri.

Qualche nevicata debole-moderata, sempre nel corso di domani, sui rilievi abruzzesi, sudorientali marchigiani, del Reatino nordorientale, con quota neve a iniziare dai 1200-1300 m, poi fino a 800 m nel pomeriggio-sera di domani. Scarsi accumuli, mediamente imbiancate o, al più, fino a 3/5 cm occasionalmente, in particolare sui rilievi della Maiella e più meridionali abruzzesi.

Possibili fiocchi nel pomeriggio-sera di domani a 1100/1300 metri sui rilievi lucani e campani. Sul resto del Paese, tempo mediamente buono e più asciutto, anche ampiamente soleggiato, salvo addensamenti locali. Infine, uno sguardo ai venti che saranno in intensificazione, in prevalenza di Maestrale, già da oggi sull’Adriatico, sul Mare di Sardegna, sulla Sardegna stessa e sui Canali delle isole maggiori, via via anche forti su questi ultimi settori. Nel corso della giornata di domani, inizierà a intensificarsi la ventilazione mediamente occidentale o nord-occidentale, anche sui settori peninsulari, specie appenninici, venti moderati e localmente forti settentrionali anche su Alpi. Entro domani sera, venti settentrionali moderati o forti su tutti i bacini e, nella notte su giovedì, venti sostenuti di Tramontana anche sul medio-basso Adriatico e sui settori appenninici, ma moderati su buona parte del Centro Sud. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: