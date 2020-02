Prezzi benzina, diesel e gpl: calma sulla rete carburanti

Stabili i prezzi consigliati dei maggiori marchi, mentre sui prezzi praticati alla pompa continuano a riversarsi i ribassi dei giorni scorsi.

Le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico elaborati dalla Staffetta, mostrano la benzina self service a 1,550 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,554, pompe bianche 1,538), diesel a 1,438 euro/litro (-1, compagnie 1,443, pompe bianche 1,422). Gpl self service a 0,601 euro/litro, servito a 0,620 euro/litro (-1, compagnie 0,627, pompe bianche 0,611), metano self service 0,970 euro/kg, servito a 0,983 euro/kg (-1, compagnie 0,991, pompe bianche 0,977), Gnl 0,961 euro/kg (compagnie 0,968 euro/kg, pompe bianche 0,956 euro/kg).