Prezzi benzina, diesel e gpl: ritocco al rialzo per Q8

Secondo la consueta rilevazione di “Staffetta Quotidiana“, sabato Q8 ha aumentato di 0,5 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,555 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,560, pompe bianche 1,540), diesel a 1,444 euro/litro (invariato, compagnie 1,450, pompe bianche 1,427). Benzina servito a 1,688 euro/litro (invariato, compagnie 1,730, pompe bianche 1,594), diesel a 1,582 euro/litro (-1, compagnie 1,627, pompe bianche 1,481). Gpl self service a 0,606 euro/litro, servito a 0,625 euro/litro (-1, compagnie 0,632, pompe bianche 0,615), metano self service 0,968 euro/kg, servito a 0,984 euro/kg (invariato, compagnie 0,992, pompe bianche 0,977), Gnl 0,961 euro/kg (compagnie 0,966 euro/kg, pompe bianche 0,958 euro/kg).