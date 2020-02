Primi casi di Coronavirus a Nizza, in Olanda e Lituania: sono persone rientrate dal Nord Italia

Si continuano a registrare nuovi contagi di Coronavirus nel Mondo: in alcuni casi si tratta di persone rientrate dall’Italia.

“Sono stato informato di un primo caso di Coronavirus diagnosticato questa mattina all’ospedale di Nizza. Si tratta di una donna rientrata da Milano. Vi informo, con l’intento della trasparenza“: lo scrive su Twitter il sindaco di Nizza, Christian Estrosi.

L’Olanda ha annunciato il primo caso di contagio da coronavirus: si tratta di una persona a Tilburg, nel sud, che era rientrata da poco dal nord Italia.

Anche la Lituania registra un primo caso di persona positiva al nuovo Coronavirus: lo conferma il ministero della Salute del Paese baltico precisando che si tratta di una donna tornata da Verona il 24 febbraio. La donna – riporta Interfax – adesso ricoverata in isolamento a Siauliai, non ha febbre o altri sintomi evidenti della malattia.

La Bielorussia ha annunciato il suo primo caso di Coronavirus: si tratta di uno studente iraniano che è arrivato nel Paese dall’Azerbaigian la scorsa settimana.

Le persone con cui lo studente era stato in contatto dal suo arrivo il 22 febbraio sono state messe in quarantena in ospedale a Minsk. Il ministero ha inoltre annunciato controlli sanitari su chiunque arrivasse da Italia, Iran e Corea del Sud che si aggiungono cosi’ alle restrizioni gia’ imposte ai cinesi.