Da mercoledì 26 gennaio non si hanno più notizie di un ragazzo italiano, Mattia Fiaschini di 24 anni, di Cesenatico, che risulta disperso in Australia sulle Blue Mountains, catena montuosa a ovest di Sydney. Le ricerche sono attive da un paio di giorni. Secondo quanto spiega la polizia australiana, mercoledì il ragazzo avrebbe iniziato un viaggio da solo verso le Blue Mountains e quando il giorno seguente non si è presentato al lavoro è scattato l’allarme. Nella zona non c’è ricezione cellulare.