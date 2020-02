Regionali: Maraio (Psi), ‘centrosinistra condivida programmi e candidature’

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – ‘Rafforzare le alleanze con le forze politiche di centrosinistra, stabilire una strategia politica unitaria in tutte le Regioni che saranno chiamate al voto la prossima primavera, provare a costruire liste di partito ove possibile o stabilire alleanze con movimenti che condividono programmi e valori con il Psi”. Sono questi i punti emersi durante la riunione che si è tenuta oggi presso la sede della direzione nazionale del Psi con il segretario, Enzo Maraio, il responsabile Enti locali, Fabio Natta, e i segretari regionali socialisti delle regioni che andranno al voto la prossima primavera: Puglia, Campania, Veneto, Liguria, Marche, Toscana e Valle D’Aosta.

Si istituisce così la task force del Psi sulle elezioni regionali 2020. ‘Serve che nelle Regioni che vanno al voto, le forze di centrosinistra promuovano confronti per condividere programmi e candidature -ha affermato Maraio- Far prevalere l’interesse collettivo rispetto ai personalismi con candidature autorevoli alla guida delle Regioni, è la priorità”.