Il Coronavirus fa paura ma per fortuna c’è anche chi ci ride su e cerca di strappare un sorriso agli altri. Da giorni sui social e sulle chat, WhatsApp in particolare, circolano numerosi audio sul virus che sta attanagliando il Nord Italia e che preoccupa sempre di più il Sud. Ne abbiamo raccolti alcuni tra i più divertenti in un video tutto da ridere per distrarsi un po’: