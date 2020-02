Rifiuti: pg Milano, ‘regia unica per illegalità da lauti guadagni e pene miti’

Milano, 1 feb. (Adnkronos) – Il “coinvolgimento di soggetti legati alla ‘ndrangheta” nelle recenti inchieste milanesi sui traffici illeciti di rifiuti “prova l’estremo interesse che l’organizzazione criminale nutre per un’attività illecita che garantisce lauti guadagni, l’ampliamento della rete relazionale attraverso contatti con un’imprenditoria ingorda e spregiudicata, e un trattamento sanzionatorio ‘mite'”. Così il procuratore generale di Milano Roberto Alfonso nel suo intervento per l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Ricordando le diverse indagini come quella sull’incendio di via Chiasserini, il procuratore generale evidenzia come “il traffico di rifiuti è ormai l’attività più significativa dell’illegalità ambientale, e la portata del fenomeno, che interessa tutte le regioni settentrionali, lascia ipotizzare la presenza di un’unica regia”.