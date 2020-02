Rinvenuti fossili di una tartaruga gigante di 13 milioni di anni fa: grande come un’auto

Sono stati rinvenuti in Nord America i fossili di una tartaruga che ha le dimensioni di un’auto. Si tratta della Stupendemys geographicus che si ritiene abbia vagato per la regione tra 13 e 7 milioni di anni fa. I fossili, descritti in uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances, sono stati trovati precisamente nel deserto di Tatacoa in Colombia e nella regione di Urumaco in Venezuela. I primi fossili di Stupendemys furono scoperti negli anni ’70, ma molti misteri sono rimasti irrisolti sull’animale lungo 4 metri.

La tartaruga aveva più o meno le dimensioni e il peso di una berlina e abitava un’enorme zona umida nel Nord America meridionale prima che si formassero i fiumi Amazzonia e Orinoco. Il maschio aveva le corna rivolte in avanti su entrambi i lati del suo guscio. Le profonde cicatrici trovate nei fossili indicano che le corna erano probabilmente usate come lance per combattere i rivali. I ricercatori affermano di aver trovato un guscio lungo 3 metri e un osso mascellare inferiore che ha dato loro piu’ indizi sulla sua dieta. Pensano che la tartaruga gigante vivesse sul fondo dei laghi e dei fiumi accanto al coccodrillo gigante e che seguiva una dieta diversificata fatta di piccoli animali, vegetazione, frutta e semi. Le grandi dimensioni di Stupendemys furono cruciali per difendersi da altri grandi predatori. Uno dei fossili di Stupendemys e’ stato trovato con un dente di coccodrillo gigante incorporato.