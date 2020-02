Il Sistema rapido di allerta comunitario (RASFF) ha diffuso ieri, 13 gennaio 2020, l’allarme sulla presenza di arsenico in riso integrale italiano, commercializzato sia in Italia che in altri paesi europei, ovvero Andorra e Spagna. E proprio da quest’ultima è partita l’allerta. Al momento non si conoscono marchio e lotto dell’alimento in questione. Si ricorda infatti che il RASFF è un portale della Commissione Europea che diffonde le allerte sugli alimenti, spesso ancora in fase di valutazione. Si tratta di una sorta di preallarme che arriva prima delle allerte nazionali, pubblicate in Italia sul sito del Ministero della Salute. Il principale scopo del RASFF è dunque quello di mantenere un elevato standard di sicurezza per i consumatori, preservandone la salute attraverso avvisi tempestivi e internazionali.

Si attende dunque la pubblicazione del richiamo da parte del Ministero italiano, che sulle apposite pagine web specificherà, come sempre, marchio e lotti ritirati. Vi invitiamo pertanto a controllore le nostre pagine per essere aggiornati su tutti gli ulteriori avvisi relativi all’alimento in questione.