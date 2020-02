Il Ministero della Salute ha pubblicato oggi, 14 febbraio 2020, un avviso di richiamo per Spring Roll Pastry ( sfoglie per involtini/ravioli congelate), marchio Spring Home per rischio presenza allergeni. Sono stati richiamati tutti i lotti dell’alimento in questione, prodotto da Tee Yih Jia Food manufacturing Pte Ltd (Singapore), venduti in unità di peso da 550 g, 275 g, 400 g, 250 g. Il produttore comunica che nel prodotto è presente latte non dichiarato in etichetta. Il prodotto è quindi potenzialmente pericoloso per persone con allergie o intolleranze al latte o derivati del latte. Nella avvertenze si legge “E’ necessario richiamare tutti i TMC (termine minimo di conservazione) antecedenti a 08/02/2023” (vedi foto nella gallery).