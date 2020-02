Roma Capitale celebra il Giorno del Ricordo: un programma di iniziative per conservare e rinnovare la memoria

Roma Capitale celebra il Giorno del Ricordo con un programma di iniziative per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle Foibe Istriane e dell’Esodo Giuliano-Dalmata.

Tra i diversi appuntamenti, nella mattina di lunedì 10 febbraio, ci sarà la deposizione della corona all’Altare della Patria e, a seguire, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, la cerimonia per la celebrazione del Giorno del Ricordo dei Martiri delle Foibe Istriane e dell’Esodo delle popolazioni giuliano-dalmate alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi e dell’Assessore alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì.