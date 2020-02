Roma: Montuori, ‘rigenerazione urbana per intercettare turismo’

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Non possiamo affermare che va bene tutto ma sforzo da parte di quest’amministrazione di porre investimenti su canali di adattabilità è notevole. In tale ottica proseguiremo la costante collaborazione con il tavolo Roma Capitale con Re Mind Filiera Immobiliare e Fondazione Patrimonio Comune per confrontare e mettere a frutto competenze per rendere Roma sempre più funzionale e attrattiva per gli investitori”. Nel suo intervento al convegno i Re Mind, Luca Montuori, assessore urbanistica Roma Capitale, ha ricordato “gli impegni sulla Capitale, con la rinnovata capacità di intercettare turismo, con diverse iniziative che vedono anche, tra gli altri, il progetto di Re inventing City. Rigenerazione urbana resiliente e sostenibile con norme al passo coi tempi: si tratta di semplificare se non rimodulare vecchie norme”.

Sul turismo l’assessore ha ricordato “l’impegno per l’anello ferroviario e la rete alberghiera con nuovi cantieri a Via Veneto e Piazza Augusto Imperatore nonché allo studio quello di Piazza Barberini”. Montuori ha proseguito ricordando “l’importanza della continuità nella governance soprattutto nella Capitale e quanto sia fondamentale il rapporto cultura-investimenti di stampo urbanistico nella la città. Importanti attività di riqualificazione del territorio attraverso piani di investimenti validi che riescano a intercettare i bisogni dei cittadini, tenendo conto delle richieste del mercato”.

“Sensibilità del governo verso la Città di Roma esiste, anche se un’apposita legge per la Capitale sarebbe di fondamentale supporto in questo senso”, conclude Montuori.