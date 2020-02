Il ruolo dei genitori quando i figli si iscrivono all’università: un incontro per riflettere sulle scelte di studio

Sabato 15 febbraio dalle 10 alle 12.30 torna l’appuntamento rivolto ai genitori per riflettere insieme su come accompagnare le scelte di studio dei propri figli, rispettandone l’autonomia. Un evento che l’Università di Milano-Bicocca organizza ogni anno dal 2012, a fianco dei più tradizionali open day e iniziative di orientamento rivolti alle future matricole.

“Genitori e figli nel tempo delle scelte. Dialogo tra adulti nella società dell’incertezza” è il titolo dell’incontro che si terrà all’Auditorium “Guido Martinotti” (Edificio U12, via Vizzola 5, Milano). Ai saluti istituzionali della prorettrice per l’Orientamento, Maria Grazia Riva, e della dirigente agli Affari istituzionali e comunicazione, Emanuela Mazzotta, seguiranno gli interventi dei professori Elisabetta Camussi, Stefania Ulivieri, Franca Zuccoli, Roberta Garbo e Mariagrazia Strepparava e di Stefania Milani, capo settore Orientamento, comunicazione ed eventi.

«L’open day per i genitori, giunto alla sua nona edizione, è ormai una tradizione per l’Università di Milano-Bicocca – afferma la rettrice dell’Ateneo, Giovanna Iannantuoni – la prima Università che ha innovato le iniziative di orientamento, dedicando un appuntamento specifico alle famiglie degli studenti. Un evento per costruire un luogo di incontro e confronto che permetta di applicare all’orientamento saperi di carattere psico-sociale e che offra ai genitori strumenti utili a sostenere e rispettare le scelte dei propri figli».