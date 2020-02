Salame italiano con Salmonella e Listeria: scatta il ritiro del Ministero della Salute [MARCA e LOTTO]

Nuovo richiamo alimentare a opera del Ministero della Salute. Stavolta l’allerta giunge da un tipo di salame italiano contaminato: il rischio microbiologico in cui si può incorrere è relativo a Salmonella e Listeria Monocytogenes.

Il richiamo riguarda un lotto di salame contadino a marchio “La salumeria di Eustachio”. Il lotto in questione è in P04316 con scadenza 15-07-2020. L’alimento interessato dal richiamo è stato prodotto da “La salumeria di Eustachio Srl”nello stabilimento con sede operativa in via M. Pantaloni n° 1, a Casier, in provincia di Treviso.

Tutti coloro che avessero acquistato il suddetto tipo di salame sono invitati a non consumarlo, ma a restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.