Salmonella nella cioccolata, scatta il ritiro: è allerta in tutta Europa [MARCA e DETTAGLI]

Allerta salmonella nella cioccolata. Un richiamo che preoccuperà i golosi: “Non possono essere esclusi rischi per la salute”, ha comunicato oggi l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria tedesco, raccomandando di non consumare il prodotto ritirato. I cioccolatini, venduti in confezioni da 200 gr, si presentano sotto forma di chicchi ripieni di brandy e sono del noto brand Caractere.

Alle persone che avessero già consumato questi prodotti e presentassero tali sintomi si consiglia di consultare il medico di famiglia. In Italia le confezioni sono vendute nei negozi di dolciumi e particolarmente su internet tra i vari negozi online, tanto italiani quanto stranieri, in particolare Amazon e eBay.

L’allerta è stata lanciata dalla Germania attraverso il Sistema rapido di allerta europeo alimenti (RASFF) riportata dal portale del governo tedesco su Lebensmittelwarnung.de. In Italia il provvedimento di ritiro del prodotto non è stato ancora pubblicato sul portale dedicato alle allerte alimentari del Ministero della salute.