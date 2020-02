Allarme salmonella nei salumi, richiamato intero lotto: l’avviso del Ministero della Salute [INFO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per un lotto di salame casereccio a marchio Salumi Vida. Il prodotto incriminato è venduto intero, in confezioni da circa 1,80 kg, lotto numero P193030. Il salame richiamato è stato prodotto in provincia di Udine nello stabilimento Maggie Srl di Torreano. Il motivo del richiamo è indicato in “potenziale contaminazione microbiologica salmonella spp“. La raccomandazione è di non consumare il prodotto (limitatamente al numero di lotto indicato) e di restituirlo al punto vendita.