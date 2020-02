Salute: scoperto un nuovo bersaglio terapeutico nella Sla e nella Sma

E’ SYT13 il nuovo target terapeutico identificato come possibile modificatore della Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla) e dell’Atrofia Spinale Muscolare (Sma). La scoperta e’ dei ricercatori del Centro Dino Ferrari, Universita’ degli Studi di Milano, IRCCS Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico in collaborazione con l’istituto Karolinska di Stoccolma, ed e’ stata pubblicata sulla rivista Acta Neuropathologica.

La Sla e la Sma sono gravi patologie neurodegenerative caratterizzate dalla morte dei motoneuroni del Sistema nervoso centrale, le cellule che controllano l’attivita’ dei muscoli scheletrici e quindi il movimento volontario. Queste malattie causano nei pazienti una progressiva debolezza, atrofia muscolare, deficit nella deglutizione e difficolta’ respiratorie, con exitus precoce.

Non esiste una terapia efficace per la Sla e le terapie approvate per la Sma che aumentano la produzione di Smn, la proteina carente, sono efficaci prevalentemente se somministrate precocemente nel corso della malattia. Nella Sla e nella Sma non tutti i motoneuroni degenerano, ma ne sono risparmiati ad esempio i neuroni oculomotori (Omn), che controllano i movimenti oculari.

I meccanismi responsabili di questa degenerazione selettiva sono in gran parte sconosciuti. Al fine di migliorare le strategie terapeutiche per Sla e Sma è importante lo studio dell’espressione genica dei motoneuroni resistenti alla malattia e dei motoneuroni vulnerabili per l’identificazione di nuovi bersagli terapeutici.

“Una complessa analisi dell’espressione dei geni dei motoneuroni oculomotori rispetto a quelli spinali ha permesso l’identificazione di geni la cui espressione e’ rilevante per la resistenza alla malattia”, afferma Monica Nizzardo, primo autore di questo lavoro. I ricercatori hanno infatti dimostrato che gli Omn esprimono preferenzialmente Synaptotagmin 13 (SYT13) rispetto ai neuroni motori spinali vulnerabili e, aumentando l’espressione del gene SYT13, si osserva un miglioramento delle caratteristiche della malattia nelle cellule dei pazienti e dice Stefania Corti, responsabile dello studio e a capo del Laboratorio di Cellule Staminali Neurali nel Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti dell’Universita’ degli Studi di Milano – testimonia la necessita’ di continuare ad approfondire i meccanismi della neurodegenerazione e resistenza alla malattia nella SMA/SLA per identificare nuovi meccanismi molecolari utili a comprendere la malattia e a contribuire allo sviluppo di future strategie terapeutiche”.