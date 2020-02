Dopo San Valentino si celebra San Faustino: le IMMAGINI più divertenti per gli auguri per la “Festa dei single”

Il 15 febbraio, il giorno dopo San Valentino, si celebra San Faustino, la “Festa dei single”, cioè di tutti coloro che non cercano la propria metà o non l’hanno ancora trovata.

Perché San Faustino è considerata la festa dei “non innamorati”? Semplicemente perché segue la “Festa degli innamorati” per eccellenza, e poi anche perché il nome Faustino significa “propizio, favorevole”: un aggettivo che ben si presta a nuovi incontri.

Per l’occasione, proponiamo una selezione di immagini divertenti (gallery in alto) da condividere sui social per fare gli auguri.