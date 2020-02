San Valentino: a Space Adventure l’iniziativa #spacelovers

Rose, dolci, regali ma soprattutto baci! Tra le idee da segnalare per il giorno di San Valentino c’è #spacelovers, l’iniziativa di Space Adventure, la mostra della Nasa che sta girando il mondo ed in questi giorni è alla Promotrice delle Belle Arti di Torino.

Venerdì 14 febbraio le coppie che si scambieranno un bacio all’ingresso della mostra potranno entrare pagando un solo biglietto: l’occasione per una passeggiata romantica tra le stelle e sulla luna, per un dolcissimo selfie dalla Stazione Spaziale Internazionale oppure stretti stretti nella tuta di Neil Armstrong.

Quasi cento memorabilia originali sulle orme di astronauti, tecnici e scienziati. Un viaggio unico ed emozionante che racconta le incredibili conquiste dell’uomo nelle esplorazioni spaziali, dal sogno di Jules Verne ad oggi. La mostra termina nello Space Camp, la zona dedicata ai simulatori, dove sperimentare le stesse sensazioni che provano astronauti e cosmonauti durante l’addestramento, dalla microgravità alla perdita dell’orientamento spaziale, oppure cimentarsi nell’atterraggio dello Space Shuttle al ritorno di una missione.

Un’idea spaziale per un San Valentino diverso dal solito… per farle toccare il cielo, anzi la luna, con un dito! L’esposizione ospita anche una pietra lunare, in arrivo direttamente da una delle missioni Apollo.

Orario straordinario del giorno di San Valentino: ore 15-22

Per tutta la giornata visite guidate gratuite.