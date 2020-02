Sanità: M5S, tavolo tecnico all’Ars per salvare ospedale Ribera

Palermo, 12 feb. (Adnkronos) – Un tavolo tecnico per “valutare le particolari condizioni dell’ospedale di Ribera e scongiurarne la chiusura, alla luce della rimodulazione della rete sanitaria regionale”. Ad ottenerlo, in commissione Salute, sono stati i deputati del M5S all’Ars Giovanni Di Caro e Matteo Mangiacavallo. “Un tavolo – spiegano – di cui farà parte la deputazione regionale agrigentina di tutti gli schieramenti, i sindaci dei territori coinvolti, gli operatori e la Commissione Sanità e che di fatto riapre uno spiraglio sul mantenimento di un presidio sanitario che coinvolge circa 50 mila persone, ovvero il 12% della popolazione agrigentina”.

I Cinquestelle avevano anche depositato una risoluzione che impegnava il governo Musumeci e l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza “per la salvaguardia della piena funzionalità del presidio ospedaliero e di pronto soccorso Fratelli Parlapiano di Ribera”. “Non si possono chiudere o declassare ospedali sic et simpliciter – hanno sottolineato Di Caro e Mangiacavallo – nella rimodulazione della rete ospedaliera si tenga conto delle specifiche condizioni orografiche dei vari territori. Quello di Ribera è un presidio troppo importante per essere chiuso”.