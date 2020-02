Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Le Sardine non riempiono le piazze, noi sì. Oggi a Chieti ce n’erano due di Sardine. Quello lì coi ricci e il cappello va in piazza solo perché gli sto sul ca..o io. E’ andato a dire in tv è che sono un tamarro erotico, ma dico io… Per dire una cosa così devi avere una vita ben strana”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco di Pesaro.