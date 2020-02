Incidenti in montagna: scialpinista scivola per 200 metri in un canalone, recuperato dall’elisoccorso trentino

Uno scialpinista fassano di 54 anni è scivolato per circa 200 metri in un canalone mentre stava scendendo lungo il versante nord della cima Ombretta sul gruppo della Marmolada. L’uomo ha concluso la sua caduta a circa 2.700 metri di quota riportando dei politraumi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 11.30 dai compagni di escursione. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero, che ha recuperato a bordo del velivolo un tecnico della Stazione Alta Val di Fassa, pronto in piazzola a Canazei. Il tecnico di elisoccorso, l’equipe medica e l’operatore del soccorso alpino sono stati fatti sbarcare in hovering poco distanti dal luogo dell’incidente. Dopo le prime cure mediche, il ferito è stato imbarellato e recuperato dall’elicottero, per poi essere elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.