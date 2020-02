Scienza, nuova specie di lumaca: chiamata Greta Thunberg

Una nuova specie di lumaca è stata rintracciata da un gruppo di scienziati freelance in collaborazione con gli esperti di Taxon Expeditions, una società che organizza spedizioni scientifiche per addetti ai lavori e non. La scoperta, pubblicata sulla rivista ad accesso aperto Biodiversity Data Journal, ha portato alla denominazione della nuova specie Craspedotropis Gretathunbergae, in onore della giovane attivista svedese Greta Thunberg e dei suoi sforzi per sensibilizzare l’opinione pubblica sui cambiamenti climatici.

“L’esemplare appartiene ai cosiddetti caenogastropodi, un gruppo di lumache di terra note per essere sensibili alla siccità, alle temperature estreme e al degrado delle foreste”, spiega Menno Schilthuizen, esperta di lumache e fondatrice della Taxon Expeditions. La scienziata afferma che gli esemplari trovati erano vicino alla stazione di ricerca, e cercavano foglie per nutrirsi, ai piedi di un pendio di una collina.

“Chiamare questa specie Greta Thunberg è un modo per riconoscere che questa generazione sarà responsabile della risoluzione dei problemi di cui non è stata direttamente responsabile. Ed è una promessa che ci uniremo alla causa di Greta”, dichiara JP Lim, la prima a notare la nuova specie. “Non è la prima volta che diamo il nome di un difensore dell’ambiente a una nuova specie. Nel 2018 la Taxon Expeditions ha dedicato la scoperta di un nuovo scarabeo all’attore e attivista Leonardo DiCaprio, il quale, per riconoscere l’onore, ha anche temporaneamente cambiato la foto profilo di Facebook con un’immagine del suo scarabeo”, concludono gli esperti.