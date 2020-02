Scossa di terremoto magnitudo 5 in Turchia

Una scossa di terremoto magnitudo 5.0 è stata registrata alle 01:03 ora locale (le 00:03 in Italia) in Turchia.

Il sisma è stato localizzato dall’Istituto geofisico statunitense USGS a circa 10 km di profondità, con epicentro a 11 km sud dalla località di Kale.

Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.