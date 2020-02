Si avvicina il vaccino contro il Coronavirus: azienda produce il primo sperimentale

Sempre più vicino il vaccino contro il Coronavirus covid-19: secondo il Wall Street Journal la farmaceutica Moderna Inc. ha spedito il primo lotto del suo vaccino contro il coronavirus, sviluppato rapidamente, ai ricercatori del governo degli Stati Uniti, che eseguiranno i primi test umani per verificare se possa aiutare a sopprimere l’epidemia originaria della Cina. Moderna ha inviato ieri fiale dal suo impianto di produzione di Norwood, Massachusetts, all’Istituto Nazionale delle Allergie e Malattie Infettive di Bethesda. L’istituto potrebbe iniziare un test clinico su circa 20-25 volontari sani entro aprile, testando se due dosi del vaccino sono sicure e inducono una risposta immunitaria in grado di proteggere dall’infezione, ha spiegato il direttore del NIAID Anthony Fauci in un’intervista. I risultati iniziali potrebbero essere disponibili a luglio o agosto.