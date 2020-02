Smog Milano: ieri superamento dei limiti di PM10

Nuovo superamento dei livelli di PM10 a Milano e provincia, anche a causa dell’assenza di pioggia e vento: ieri sono stati registrati valori sopra la soglia di 50 microgrammi al metro cubo in tutte le centraline del centro con un picco di 92 microgrammi in viale Marche e un minimo di 79 in Pascal e al Verziere.

In provincia i picchi si sono registrati a Monza-Macchiavelli (83) e a Magenta (95), mentre il valori più basso è stato rilevato a Varese-Copelli.