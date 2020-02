I livelli di PM10 a Milano sono saliti oltre i limiti anche nella giornata di ieri: Arpa Lombardia riporta che le quattro centraline attive in città hanno registrato tra i 64 (in Senato) e i 79 (in Marche) microgrammi per metro cubo (50 è la soglia massima). Particolato oltre i limiti anche nella provincia del capoluogo lombardo, con 84 microgrammi a Pioltello-Limito, 63 a Cassano d’Adda, 80 a Turbigo e 93 a Magenta.