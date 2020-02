A Milano ieri, nel giorno del blocco delle auto voluto dal sindaco Giuseppe Sala, le 4 centraline di Arpa presenti in città hanno evidenziato livelli di PM10 nei limiti: tra i 40 e i 50 (soglia massima) microgrammi per metro cubo. Il calo è stato registrato anche nell’hinterland del capoluogo lombardo, 44 microgrammi per metro cubo a Pioltello-Limito, 48 a Cassano D’Adda, 44 a Magenta e 37 a Turbigo.