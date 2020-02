Il vento ieri ha ripulito rapidamente l’aria a Milano, facendo abbassare i valori di PM10 al di sotto della soglia di 50 microgrammi per metro cubo. Secondo Arpa Lombardia le 4 centraline attive in città hanno registrato valori di particolato tra i 28 (in Pascal) e i 45 (in Senato) microgrammi. Medesima situazione anche in provincia, con 24 microgrammi per metro cubo a Pioltello-Limito, 33 a Cassano d’Adda, 26 a Turbigo e 40 a Magenta.