Smog Piemonte: a Vercelli da oggi blocco del traffico

A causa degli alti livelli di PM10 nell’aria, a Vercelli scatta da oggi il blocco del traffico.

Le restrizioni rimarranno in vigore fino a giovedì 20 febbraio. L’ordinanza sindacale, oltre alle limitazioni alla circolazione, fissa il limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici, fatta eccezione per le strutture sanitarie.