Smog Roma: oggi stop ai veicoli a benzina fino a Euro 2

In considerazione del superamento dei livelli di PM10 rilevato dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di criticità prevista per domani, è stata disposta la limitazione della circolazione veicolare oggi a Roma nella Z.T.L. Fascia Verde.

Oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015, le misure stabilite dall’ordinanza hanno tenuto in considerazione la concomitanza dello sciopero da parte di una sigla sindacale, limitando il blocco obbligatorio della circolazione dalle ore 07:30 alle 20:30 per ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 ed autoveicoli Benzina Euro 2.