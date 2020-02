Smog: in Toscana il progetto Ue Trafair per prevedere la qualità dell’aria

Fa tappa a Livorno domani, 12 febbraio, il progetto europeo Trafair ‘Understanding traffic flows to improve air quality’, che ha l’obiettivo di analizzare i flussi di traffico per prevedere e migliorare la qualità dell’aria.

Nella sala congressi del Cisternino di Città, si legge in una nota, gli esperti del Cnr, della Regione Toscana, dell’Università di Firenze e dell’Università di Modena-Reggio Emilia, capofila del progetto, presenteranno i risultati della raccolta di informazioni e dati che è stata realizzata in citta’ nel corso del 2019.

Il progetto, che ha un budget di 2,2 milioni di euro (150mila euro la quota della Regione Toscana) e che ha vinto a maggio del 2019 il ‘Premio Pa Sostenibile’, vuole definire entro il 2020 uno strumento capace di analizzare in modo puntuale, ma anche prevedere incrociando i dati meteo, i livelli di inquinamento atmosferico attesi per via del traffico di auto, motorini, bus e camion. L’appuntamento di Livorno si inserisce all’interno delle iniziative previste per il Piano urbano della mobilita’ sostenibile dal Comune.